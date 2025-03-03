Самбурская рассказала, почему отказалась выходить замуж

Настасья Самбурская отказалась выходить замуж из-за нежелания прерывать карьеру. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

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Певица Настасья Самбурская еще в 2024 году радостно объявляла в соцсетях, что ее новый возлюбленный решил сделать ей предложение. Однако дальше отношения возлюбленных так и не развились, а ожидаемая свадьба не состоялась.

По словам певицы, она передумала и рассталась с мужчиной. Причиной этого стало то, что Самбурская не готова отказываться от карьеры артистки.

«Я получила предложение выйти замуж в конце лета. Я думала, что хочу семью, готова рожать детей и прочее. Получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Но я понимаю, что не могу, я не хочу. Я сейчас очень долгий путь выстраивала и не готова отказаться в пользу семьи от своего творчества. Потому что мне надо рожать», — рассказала она.

При этом певица заявила, что готова заморозить яйцеклетку для того, чтобы родить ребенка в будущем.

Ранее мы писали о том, что Настасья Самбурская показала результат похода к парикмахеру.