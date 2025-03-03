Фанаты раскритиковали новый имидж Майли Сайрус: «Испортила себе жизнь»

Певицу Майли Сайрус раскритиковали за смену имиджа. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Майли Сайрус стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась 3 марта в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в черном макси-платье Alexander McQueen с прозрачной юбкой, украшенной пайетками. Поп-исполнительница также надела массивные серьги с бриллиантами, браслет, кружевные митенки и остроносые туфли на каблуках. Знаменитость появилась на закрытом мероприятии с обесцвеченными бровями. Ей уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

Читатели Daily Mail раскритиковали Майли Сайрус за обесцвеченные брови.

«Обесцвеченные брови всегда вызывали у меня отвращение», «Зачем намеренно портить хороший вид?», «С бровями все выглядят лучше», «Определенно испортила себе жизнь», «Зачем обесцвечивать брови? Если вы хотите, чтобы их было не так видно, просто сбрейте их», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В феврале Майли Сайрус в обтягивающем платье появилась на светском вечере с возлюбленным Максом Морандо. Их также сопровождала мать поп-исполнительницы Тиш Сайрус.