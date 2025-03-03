Кортни Кардашьян ответила на слухи, что ее 15-летний сын стал отцом

Модель и звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что ее 15-летний сын Мейсон стал отцом.

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«Я редко говорю о слухах или заговорах, касающихся меня или моей семьи, но это касается моего ребенка, и мне кажется неправильным позволить кому-либо хоть на секунду подумать, что эта ложь хоть отдаленно правдива. Это не так. У Мейсона нет ребенка», — заявила модель.

Звезда реалити-шоу попросила журналистов проявить уважение и перестать влезать в жизнь ее ребенка. Она также обратилась к интернет-пользователям, которые распространяют сплетни, с просьбой прекратить делать это.

До этого в сети ходили слухи, что у 15-летнего Мейсона есть годовалая дочь. Причиной стали скрины из якобы личного аккаунта молодого человека в Instagram.

В ноябре 2023 года у Кортни Кардашьян и ее возлюбленного Трэвиса Баркера родился сын. Знаменитости назвали мальчика Роки. В паре ребенок стал первенцем. Но у звезды реалити-шоу и музыканта также есть дети от прошлых отношений. Кортни Кардашьян воспитывает сыновей Мэйсона и Рейна и дочь Пенелопу, которых родила от бизнесмена Скотта Дисика.