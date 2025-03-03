Максим Галкин* показал фото Пугачевой после критики подписчиков

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) и их детьми радуются наступлению весны. Вчера юморист публично поздравил супругу с первым весенним воскресеньем и опубликовал несколько кадров с Аллой Борисовной. Однако фото неожиданно вызвали гнев со стороны подписчиков.

Фолловеры Максима уличили его в обмане — размещенные кадры не были актуальными. Галкин* признался, что снимки, действительно, были сделаны несколько лет назад. Артист быстро реабилитировался, опубликовав свежее фото с Примадонной. «Тут под предыдущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования. Привет всем!» — написал Максим.

На снимке Алла Борисовна предстала в желтом костюме. От солнца звезда защитилась кепкой и очками. Пугачева улыбалась и подняла руку в знак приветствия.

Ранее Примадонна опубликовала пост в честь наступления весны. Она разместила фото мимозы и написала «Весну разрешаю!».