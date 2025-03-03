Собчак побывала в роскошной квартире Самбурской

Известная российская актриса Настасья Самбурская пригласила журналистку Ксению Собчак в свою двухуровневую квартиру в Москве, стоимость которой несколько лет назад составила десятки миллионов рублей.

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Артистка рассказала, что смогла приобрести недвижимость благодаря усердной работе и популярности соцсетей, где она активно рекламировала различные бренды. Квартира площадью около 100 квадратных метров включает в себя удобные жилые зоны, умные окна с регулируемой прозрачностью и просторную террасу.

— Она стоила очень много денег. Я понимала, что я могу взять ее в рассрочку на год. Никаких скидок мне не делали. Площадь первого этажа 60 квадратных метров, второго — 40. Плюс терраса еще 32 метра, — рассказала артистка.

В ходе экскурсии по дому Самбурская также продемонстрировала свою обширную коллекцию одежды и аксессуаров, включая парики, которыми она часто пользуется для смены имиджа.

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— Я маньяк, у меня тут серьги, кольца, тут что-то винтажное… У меня есть дорогие вещи вперемешку с облезлой «винтажкой», — призналась Самбурская в интервью на YouTube-канале «Осторожно. Собчак».

Во владении ведущего Леонида Якубовича нашли «миллиардное состояние», а также дорогостоящую недвижимость, которую он, по данным Telegram-канала Shot, давно и старательно «скрывал от общественности».