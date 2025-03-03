Турецкий певец Эдип Акбайрам умер после отказа нескольких органов

2 марта в Стамбуле скончался турецкий музыкант, певец и автор песен, выступавший как Эдип Акбайрам. 29 декабря он отметил свое 74-летие.

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О кончине певца сообщает ВВС (заблокирована в РФ). Причиной смерти стала полиогранная недостаточность. Эдип отошел в реанимации - ранее его экстренно госпитализировали с пневмонией.

Ахмет Эдип Акбайрам родился в 1950 году. Учился на стоматолога, но бросил медицину ради музыки, которой занимался еще со школы. Дебютный сингл записал в 1970-м, в 1974-м выпустил первый альбом. Песни артиста звучат в кино, сам он появлялся на экране в ряде шоу.