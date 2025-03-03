Внучка Светланы Светличной рассказала о размере ее наследства

Внучка советской и российской актрисы Светланы Светличной раскрыла настоящий размер ее наследства.

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По словам Марии Ивашовой, у нее не было даже дорогостоящих украшений, сообщает "СтарХит".

"Я прочитала в желтой прессе после ее смерти, что у Светличной осталось несметное количество украшений: бриллианты, сапфиры. Да еще в придачу три квартиры в Москве и много миллионов рублей", - рассказала внучка актрисы.

После смерти бабушки в коробочке с украшениями она обнаружила лишь скромное серебряное колечко с надписью "Спаси и сохрани", пластмассовые сережки и деревянные бусы, поделилась Ивашова. Она отметила, что из наследуемого имущества родным осталась квартира около метро "Преображенская площадь".

Заслуженная артистка РСФСР скончалась в ноябре прошлого года от рака. Похоронена на Троекуровском кладбище.