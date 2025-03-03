«Избитая» няня Леры Кудрявцевой впервые рассказала о поведении телеведущей вне камер

В феврале разгорелся скандал с участием телеведущей Леры Кудрявцевой после того, как в Сети появилась информация, что она ударила по лицу няню своей дочери. Звезда НТВ эту информацию опровергла, а спустя несколько недель позвала на съемки шоу «Звезды сошлись» саму «пострадавшую», чтобы она озвучила свою версию.

Марина Рассказова призналась, что никогда у них с Лерой не было никаких проблем. Тяжело даже представить, чтобы телеведущая вышла из себя и позволила себе ударить кого-то. Поэтому няня назвала новости об избиении фейком.

«Лера ни на кого не может повысить голос! Я попала как в семью», - призналась Марина.

Лера Кудрявцева отметила, что не оставит просто так ситуацию с распространением ложной информации. По ее словам, она уже подала иск.

«Я, конечно, буду судиться. Хочу сказать авторам канала: последствия не заставят себя ждать. Прежде, чем что-то писать, чтобы поднять свои рейтинги, очень хорошо подумайте, с кем вы связываетесь!» - заявила Лера.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что ее шестилетняя дочь серьезно заболела.