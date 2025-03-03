На «Оскаре-2025» не почтили память покойной актрисы Мишель Трахтенберг: в чем дело
Минувшей ночью прошла церемония награждения главной кинопремии «Оскар». Мы, признаться, глаз не сомкнули — так сильно болели за нашего Юру Борисова и картину «Анора», в которой актер сыграл со своим российским коллегой Марком Эйдельштейном. И хотя награду Борисов не забрал, уступив ее Кирану Калкину, мероприятие прошло роскошно. Правда, без неприятностей не обошлось.
Так, среди тех актеров, кого не стало за прошедший год, забыли упомянуть Мишель Трахтенберг. Актриса скончалась на прошлой неделе — предположительно, из-за последствий пересадки почки. На следующий день после трагической новости стало известно о смерти еще одного актера — Джина Хэкмена. Его не только включили в мемориальное видео, но и посвятили ему целую речь. Поэтому возможность того, что информация о смерти актрисы поступила слишком поздно, не рассматривается.
Раздосадованные поклонники предположили, что Мишель попросту не удостоилась чести оказаться в одном ряду с такими великими актрисами, как Мэгги Смит или Джина Роулендс, которые, к сожалению, также ушли из жизни в 2024-м, однако вспомнили: в прошлом году на «Оскаре» уделили внимание Мэттью Перри, который тоже не был лауреатом или номинантом на кинопремию. Кроме того, на сайте Киноакадемии Трахтенберг включена в мемориальный список. Выходит, организаторы действительно могли допустить оплошность и забыть о Мишель — по крайней мере, общественность видит это единственным оправданием случившегося.
Напомним, звезда фильма «Евротур», а также сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» ушла из жизни в возрасте 39 лет. За неделю до смерти, по словам очевидцев, Мишель Трахтенберг чувствовала себя крайне плохо, была очень слаба и измучена. Публика допускает мысль, что такое состояние — последствия неудачной трансплантации почки, которую актриса пережила год назад.