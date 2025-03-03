На «Оскаре-2025» не почтили память покойной актрисы Мишель Трахтенберг

Минувшей ночью прошла церемония награждения главной кинопремии «Оскар». Мы, признаться, глаз не сомкнули — так сильно болели за нашего Юру Борисова и картину «Анора», в которой актер сыграл со своим российским коллегой Марком Эйдельштейном. И хотя награду Борисов не забрал, уступив ее Кирану Калкину, мероприятие прошло роскошно. Правда, без неприятностей не обошлось.

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Так, среди тех актеров, кого не стало за прошедший год, забыли упомянуть Мишель Трахтенберг. Актриса скончалась на прошлой неделе — предположительно, из-за последствий пересадки почки. На следующий день после трагической новости стало известно о смерти еще одного актера — Джина Хэкмена. Его не только включили в мемориальное видео, но и посвятили ему целую речь. Поэтому возможность того, что информация о смерти актрисы поступила слишком поздно, не рассматривается.

Раздосадованные поклонники предположили, что Мишель попросту не удостоилась чести оказаться в одном ряду с такими великими актрисами, как Мэгги Смит или Джина Роулендс, которые, к сожалению, также ушли из жизни в 2024-м, однако вспомнили: в прошлом году на «Оскаре» уделили внимание Мэттью Перри, который тоже не был лауреатом или номинантом на кинопремию. Кроме того, на сайте Киноакадемии Трахтенберг включена в мемориальный список. Выходит, организаторы действительно могли допустить оплошность и забыть о Мишель — по крайней мере, общественность видит это единственным оправданием случившегося.

Напомним, звезда фильма «Евротур», а также сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница» ушла из жизни в возрасте 39 лет. За неделю до смерти, по словам очевидцев, Мишель Трахтенберг чувствовала себя крайне плохо, была очень слаба и измучена. Публика допускает мысль, что такое состояние — последствия неудачной трансплантации почки, которую актриса пережила год назад.