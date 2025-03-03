Осудивший СВО лидер «Би-2» продолжил зарабатывать в России под другим именем

Иностранный агент Егор Бортник* (известный как Лёва Би-2) продолжает зарабатывать в России под другим именем.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, Егор Бортник проходит в документах как Игорь Бортник.

У него есть гражданство России, ИНН, банковские счета и бизнес.

Как отмечает канал, представители движения «Сорок сороков» обратились в МВД с просьбой лишить артиста российского гражданства.

Они также потребовали присвоить ему статус иноагента.

Ранее Лёва из «Би-2» в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что не верит в понятие Родины.

Он также заявил, что ему безразлично, если кто-то будет бомбить Москву.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.