Стало известно, кто выбыл в последнем выпуске шоу «Маска»

2 марта в очередном выпуске шоу «Маска» на НТВ проект покинула телеведущая Ксения Бородина. Она выступала в образе плюшевой Овечки. Для многих стало неожиданностью ее участие в проекте, однако Бородина продемонстрировала способность удивлять зрителей.

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Несмотря на выбывание, телеведущая осталась довольна своим выступлением и поблагодарила организаторов за предоставленную возможность.

— Это было невероятное приключение, когда ты на сцене поешь, но никто не знает, что это ты. Впервые я решилась спеть, и, как мне кажется, все очень мило получилось. Спасибо всем зрителям на шоу, кто поддерживал и голосовал. Спасибо жюри за ваши интересные догадки, но радостно еще больше, от того, что вы меня так и не рассекретили, — написала 41-летняя телезвезда в личном блоге.

Бородина также рассказала, что особенно приятно было видеть реакцию родных, собиравшихся каждую неделю перед экраном. По ее словам, дочь Маруся быстро догадалась о ее участии и, смотря один из выпусков, сказала: «Мама, это ты».

До этого популярного российского певца и блогера Эльдара Джарахова разоблачили в костюме капибары на шоу «Маска». Все произошло в третьем выпуске шестого сезона программы.