СМИ узнали о заработке Левы* из «Би-2» в РФ под другим именем

Портал Life рассказал, что признанный иноагентом в РФ Егор Бортник* (Лёва из группы «Би-2») участвует в российском бизнесе как Игорь Бортник, которого в списках иногентов нет. По данным издания, благодаря этому музыкант может избегать различных ограничений.

По данным Life, музыкант внесен в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) именно как Игорь Бортник. В результате выходит, что де-юре Егор Бортник* и Игорь Бортник - два разных человека, утверждает портал. По версии Life, благодаря этому с ограничениями не сталкиваются партнеры Бортника* из других сфер бизнеса.

Telegram-канал SHOT сообщает, что представители движения «Сорок сороков» обратились с заявлением в МВД, попросив лишить Бортника* гражданства РФ. Еще одно обращение они отправили в Минюст, потребовав признать его иноагентом «еще раз».

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После начала украинского кризиса Бортник* начал критиковать политику российских властей. В мае 2023 года Минюст России включил его в реестр иностранных агентов. По состоянию на 2024 год музыкант жил в Испании - в курортном городе Марбелья.

* признан иноагентом в России.