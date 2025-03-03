Российского стендап-комика оштрафовали 147 раз

Стендап-комик Гурам Амарян потратил на оплату 147 штрафов, выписанных за нарушение ПДД, 193 тысячи рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным канала, комик купил новый внедорожник летом 2024 года, и «первое письмо счастья прилетело ему в июле». С тех пор штрафы за нарушение правил дорожного движения выписываются Амаряну практически каждый день.

«68 раз он превышал скорость, 44 раза не оплачивал проезд по платной дороге. Плюс несколько раз не заплатил за парковку, нарушил требования знаков или разметки, останавливался в неположенных местах», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что на автомобили певца Егора Крида было выписано почти 400 штрафов за нарушение правил дорожного движения. А общая их сумма достигла 470 тысяч рублей. По информации СМИ, в основном штрафы были связаны с превышениями скорости и неправильной парковкой.