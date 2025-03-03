Российский комик Амарян меньше чем за год получил 147 штрафов за нарушение ПДД

Российский стендап-комик Гурам Амарян с июля 2024 года получил уже 147 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Telegram-канал Mash

По данным канала, юморист уже потратил на оплату взысканий 193 тыс. рублей. При этом с самого октября прошлого года он не заплатил 9,5 тыс. за проезд по платным дорогам и превышение скорости.

В целом же послужной список Амаряна выглядит так: 68 штрафов за превышение, 44 неоплаченных проезда по платным трассам, а также неоплата парковки, нарушение правил знаков или разметки и остановка в неположенных местах.

Как подсчитал Mash, комик пренебрегает каким-из положений ПДД примерно каждый день.

Ранее мы писали о том, что блогер-лихач Ахмед Венгалби попытался дать взятку сотрудникам ДПС, который остановили его машину для осмотра. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

А до этого СМИ сообщали, что на автомобиль актера Дениса Матросова, протаранившего полицейскую машину в Москве, было выписано более тысячи штрафов. В связи с этой ситуацией депутат Государственной думы Андрей Свинцов в беседе с сайтом "Страсти" заявил, что бороться со злостными нарушителями поможет пятикратное увеличение взысканий.