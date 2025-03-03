Дима Билан отреагировал на татуировки в свою честь

Российский певец Дима Билан высказался о татуировках, которые поклонники делают в его честь. Слова артиста приводит Пятый канал.

По словам исполнителя, он не одобряет такие «жертвы» со стороны фанатов и не рад им.

«Мне просто не хочется подталкивать человека к какому-то возможно необдуманному поступку», — сказал он.

Ранее Дима Билан признался, что сталкивался с преследованиями фанаток, и рассказал, почему не ест подаренное поклонниками. Певец заявил, что не осуждает своих поклонников после подобных инцидентов, но иногда преследование переходит допустимые границы.