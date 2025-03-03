Актер Дауни-младший похвалил Юру Борисова за роль в "Аноре"
Американский актер Роберт Дауни-младший, объявлявший победителя в номинации "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, похвалил Юру Борисова за его роль в фильме "Анора", свидетельствует трансляция 97-й церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе.
Дауни-младшим назвал прекрасным образ героя, которого Борисов исполнил в фильме Шона Бэйкера.
Юра Борисов остался без Оскара
"Превосходное исполнение, добро пожаловать на большую сцену. Брат, у тебя большое будущее и ты в правильном месте", – сказал Борисову Дауни-младший.
Тем не менее Борисов так и не получил премию "Оскар", она досталась американскому актеру Кирану Калкину за его роль в "Настоящей боли" режиссера Джесси Айзенберга.
Фильм "Анора" удостоен еще пяти номинаций "Оскар": "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж".