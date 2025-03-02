Шаляпин считает себя успешным и скромным человеком

Прохор Шаляпин ранее рассказывал, что сделать головокружительную карьеру ему помешало отсутствие поддержки. Поэтому хитами похвастаться он не может.

© РИА Новости

«Не дали возможность открыть рот», — отметил он.

Но тем не менее, по прошествии времени, он нашел свою нишу и прочно ее занял. Сейчас Шаляпин доволен своей жизнью.

Прохор убежден, что создан для счастья, любви и удовольствия, пишет издание popcake.tv. Кстати, обвинения в эгоизме певец решительно отрицает. По его словам, он гораздо скромнее многих звезд шоу-бизнеса.

Так, он вовсю пользуется общественным транспортом и не считает для себя зазорным лично ходить за продуктами. Правда, занятиям шоппингом мешает популярность – слишком много людей узнают его в лицо.

Ранее Прохор Шаляпин раскритиковал ТатьянуБрухунову, выступившую против фейковых сумок. Артист напомнил, что та выбралась «из грязи в князи» и не сама заработала на роскошную жизнь. По словам Шаляпина, Татьяна может легко лишиться всех благ.