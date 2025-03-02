Билан рассказал, почему стал заниматься музыкой

Дима Билан на вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» рассказал журналистам трогательную историю. Как оказалось, сделать карьеру в шоу-бизнесе ему помогло желание доказать своей школьной любви, что он чего-то стоит. Об этом пишут NEWS.ru.

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И в дальнейшем стремление стать лучшим очень помогало Диме в жизни.

«Поступил, приехал в Москву я ради того, чтобы доказать, что я сильный, своей любви школьной. Учился, доказывал первой своей девушке, второй, третьей. Вот мой стимул, для меня это было очень важно, я должен был что-то из себя представлять. Так долго боролся за это первое место, так долго всем этим занимался, что в какой-то степени увлекся, так что теперь пора подумать о каких-то фундаментальных историях личного характера», —

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал, что его идеал девушки мешает ему в личной жизни.

«Этот идеал мне даже мешает по жизни, потому что это такая яркая вспышка на всю жизнь. Было три колоссальных любви, просто бесконечных, которые я пытаюсь нащупать в сегодняшнем дне», — признался он.

43-летний Дима Билан никогда не был женат. Детей у него нет. Из открытых источников известно, что Билан встречался с моделью Еленой Кулецкой, экс-участницей t.A.T.u. Юлей Волковой.