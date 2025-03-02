Внучка Светличной рассказала правду о наследстве бабушки

Мария Ивашова опровергла слухи о том, что после смерти Светланы Афанасьевны осталось многомиллионное наследство.

«Смешно. Я прочитала в желтой прессе после ее смерти, что у Светличной осталось несметное количество украшений: бриллианты, сапфиры. Да еще в придачу три квартиры в Москве и много миллионов рублей», — сказала Мария

Мария рассказала, что от ее бабушки не осталось даже дорогих украшений. В шкатулке были только пластмассовые сережки и деревянные бусы, да серебряное колечко крошечного размера, пишет СтарХит. Не было и миллионов на счетах.

Завещания Светличная не оставила, ее прямым наследником является старший сын. Ему и полагается скромная квартира актрисы у метро Преображенская площадь.

Светлана Светличная похоронена на Троекуровском кладбище на «аллее актеров». Она упокоилась рядом с Сергеем Юрским, Борисом Невзоровым, Инной Макаровой, Анастасией Заворотнюк и Валентином Гафтом.