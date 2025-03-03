Агутин заявил о нежелании выходить на сцену после Киркорова

Заслуженный артист России Леонид Агутин заявил, что не хотел бы выходить на сцену после своего коллеги Филиппа Киркорова. Комментарий музыканта публикует Telegram-канал «Звездач».

«Человек, после которого выжжена земля, после которого я бы никогда не отважился выступать, это Филипп Киркоров», — отметил Агутин, отвечая на вопросы журналистов на национальной музыкальной премии «Виктория».

Ранее сообщалось, что Киркоров признался в любви к Лолите Милявской, обвинившей его в предательстве. В начале февраля Лолита назвала артиста предателем за его высказывания о скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. По словам певицы, ее некогда близкий друг был занят только сохранением «собственной короны».