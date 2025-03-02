Алексей Воробьев извинился перед женщинами после ролика о макияже

Певец Алексей Воробьев извинился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) перед женщинами после скандального видеоролика о макияже.

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Воробьев заявил, что обожает любых женщин – как накрашенных, так и без мейка. По словам артиста, он расстроен, что его слова вырвали из контекста. Своим высказыванием, как пояснил артист, он имел в виду, что женщины подвергаются объективации мужчинами, да и социумом в целом. Певец отметил, что девушки перманентно находятся под огромным общественным давлением.

«Это очень непросто. Именно об этом я и говорил. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», — рассказал артист.

В феврале Воробьев заявлял, что женщины красятся только для общества и пытаются подстроиться под чужое мнение.