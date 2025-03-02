Пугачева обратилась к соотечественникам с заявлением

Алла Пугачева продолжила придуманную ей 50 лет назад традицию, «разрешив» весну в личном блоге.

В этот день Примадонна всегда собирала гостей, которые приносили желтые тюльпаны.

Когда Пугачева жила с семьей в замке в подмосковной деревне Грязь, поклонники собирались у нее под окнами каждый год в первое воскресенье марта. Звезда выходила на балкон и провозглашала:

«Весну разрешаю».

Традиция была нарушена, когда Алла Борисовна уехала из России. И вот сегодня певица

выложила в микроблоге пост, посвященный празднику. Были и желтые цветы – правда, не тюльпаны, а мимоза, информирует издание Рassion.ru.

«Весну разрешаем!!!» — написала Пугачева.

Мнения фолловеров разделились. Одни обрадовались возвращению доброй традиции. Другие же отметили, что весна в России пришла и без разрешений из-за рубежа.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

Кристина Орбакайте, проживающая сейчас в США, не забыла о необычном празднике, придуманном матерью. В соцсети она отметила, что это событие для нее очень дорого.