Пугачева обратилась к соотечественникам с заявлением
Алла Пугачева продолжила придуманную ей 50 лет назад традицию, «разрешив» весну в личном блоге.
В этот день Примадонна всегда собирала гостей, которые приносили желтые тюльпаны.
Когда Пугачева жила с семьей в замке в подмосковной деревне Грязь, поклонники собирались у нее под окнами каждый год в первое воскресенье марта. Звезда выходила на балкон и провозглашала:
«Весну разрешаю».
Традиция была нарушена, когда Алла Борисовна уехала из России. И вот сегодня певица
выложила в микроблоге пост, посвященный празднику. Были и желтые цветы – правда, не тюльпаны, а мимоза, информирует издание Рassion.ru.
«Весну разрешаем!!!» — написала Пугачева.
Мнения фолловеров разделились. Одни обрадовались возвращению доброй традиции. Другие же отметили, что весна в России пришла и без разрешений из-за рубежа.
Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене
Кристина Орбакайте, проживающая сейчас в США, не забыла о необычном празднике, придуманном матерью. В соцсети она отметила, что это событие для нее очень дорого.