Киркоров сказал, что поставил точку в вопросах пластики

Филипп Киркоров стал певцом года с песней «Черная пантера». На вручении музыкальной премии «Виктория-2025» в «Live Арена» он появился с новой спутницей — супругой предпринимателя, занимающегося похоронным бизнесом, Олега Шелягова Викторией, пишут NEWS.ru.

Во время общения с журналистами Филипп Киркоров заявил, что больше не будет делать пластические операции. Певец просто уже улучшил все, что хотел.

На этом все, больше нечего. Я никогда к хирургу по лицу не обращался, — отметил он.

Ранее певец признался, что каждая татуировка на его теле имеет смысл. Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

А недавно он сообщил, что сделал две татуировки на шее.

Ему набили паучка, который плетет «сети своими лапками». А на другой стороне шеи у артиста появился голубь мира. Певец пожелал всем мирного неба над головой.