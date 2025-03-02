Лепс раскрыл подробности предстоящей свадьбы

Григорий Лепс рассказал на музыкальной премии «Виктория», что собирается летом обвенчаться со своей 19-летней возлюбленной Авророй Кибой.

Широкого торжества народный артист РФ не планирует, праздновать будут в кругу семьи и близких, пишет 5 Канал.

«Летом поженимся. Сначала думаю, будет венчание. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее росписи. Пригласим на свадьбу только самых близких», — отметил исполнитель.

Аврору Кибу Лепс представил публике как невесту еще в 2024 году на одном из музыкальных мероприятий. Но после того, как юная Аврора уехала учиться в Лондон, поклонники певца засомневались в серьезности намерений пары.

Однако недавно Киба сообщила, что она устала от жизни в Англии, требующей от нее слишком много бытовых хлопот и необходимости принимать решения. Девушка намерена вернуться и продолжить образование в России.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» сделал предложение возлюбленной летом прошлого года и заявлял о готовности пойти в ЗАГС в любой момент. Пыл жениха останавливало лишь то, что невесте нужно получить образование.