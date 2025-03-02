Соседов назвал вульгарностью и дурновкусием выступление Суханкиной

Сергей Соседов обидно «прошелся» по номеру Маргариты Суханкиной в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Экс-солистка группы «Мираж» выступила на сцене с хитом Лолиты Милявской Offset.

Лера Кудрявцева отметила, что ей «дико зашла переделка», поскольку она «любит хулиганство». Наташе Королевой, Кириллу Туриченко, Люсе Чеботиной выступление понравилось, рассказывает издание passion.ru.

Против – и жестко - выступил Сергей Соседов. Он заявил, что не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен», как было у ее коллеги.

«Все так вульгарно, Рит! У Лолиты вульгарности нет — у нее дорогое кабаре и панковская эстетика. Здесь была вульгарность, и я не понял, зачем это. И вообще все было нескладно. Композиция скатилась в чистейший абсурд», — заявил критик.

Напомним, подобный скандал недавно уже случался в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Лера Кудрявцева высоко оценила выступление Сергея Челобанова с песней «Грезы». Телеведущая не смогла сдержать слез, заявив, что «это было просто на разрыв».

При этом Сергей Соседов оказался противоположного мнения — он заявил, что был в ужасе от номера певца и назвал его выступление «психиатрическим театром». Тогда Лера Кудрявцева вступила с коллегой в перепалку, бросила в него подушку и покинула съемочную площадку.