Лепс ответил на вопрос о песнях про СВО
Григорий Лепс пообщался с журналистами на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певцу задали вопрос на тему творчества: собирается ли он писать песни про специальную военную операцию?
Как сообщает ТАСС, народный артист России заявил, что в его репертуаре нет песен на тему СВО и их написание в будущем не планируется.
«Нет, у меня таких произведений нет, да и не хотел бы. У меня есть патриотические произведения, они довольно известны — "Родина-мать", "Я буду с тобой". Вполне достаточно», — сказал Лепс.
А в целом, по его словам, эстраде сейчас не хватает хороших композиций.
Ранее известный своими резкими высказываниями в адрес коллег певец, композитор и автор песен Юрий Лоза раскритиковал новую композицию Григория Лепса под названием «Мама».