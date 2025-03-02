Лепс ответил на вопрос о песнях про СВО

Григорий Лепс пообщался с журналистами на российской национальной музыкальной премии «Виктория». Певцу задали вопрос на тему творчества: собирается ли он писать песни про специальную военную операцию?

Как сообщает ТАСС, народный артист России заявил, что в его репертуаре нет песен на тему СВО и их написание в будущем не планируется.

«Нет, у меня таких произведений нет, да и не хотел бы. У меня есть патриотические произведения, они довольно известны — "Родина-мать", "Я буду с тобой". Вполне достаточно», — сказал Лепс.

А в целом, по его словам, эстраде сейчас не хватает хороших композиций.

Ранее известный своими резкими высказываниями в адрес коллег певец, композитор и автор песен Юрий Лоза раскритиковал новую композицию Григория Лепса под названием «Мама».