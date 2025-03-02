Изменившегося Киркорова сравнили с «вынутой из панциря черепашкой»
Филипп Киркоров удивил своим внешним видом публику, появившись на десятилетнем юбилее московского ресторана высокой кухни Гранд-кафе «Dr. Живаго» изрядно напугал публику своим видом, пишут 7days.ru.
Поп-король выглядел печальным, исхудавшим так, что на нем болталась одежда. Поклонники заволновались – не проявилась ли у певца какая-то серьезная болезнь
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«Когда про похудевших говорят “черепашка, которую вынули из панциря”, похоже, это имеют в виду», «Морда большая, шея тонкая...», пишут в комментариях.
Ранее сам певец признавался, что путь к идеальной форме оказался для него сложным. По словам Филиппа Киркорова, в какой-то момент он уже «не мог смотреть на себя в зеркало», поэтому решился на преображение.