Кольца сделаны на заказ: Шуфутинский появился с молодой супругой

Михаил Шуфутинский появился на российской национальной музыкальной премии «Виктория» со своей молодой супругой Светланой Юразовой. Пара вместе уже достаточно давно, все это время они жили в гражданском браке.

Но на этот раз журналисты заметили у Михаила и Светланы обручальные кольца. Король шансона подтвердил, что кольца – с бриллиантами и делались на заказ. Правда, о том, как отмечали свадьбу, Шуфутинский рассказывать не стал, пишет «Комсомольская Правда».

«Это секрет. Ребята, я не люблю о личном рассказывать. Самое главное, что мы счастливы», - констатировал шансонье.

От покойной супруги Маргариты, которая ушла из жизни десять лет назад из-за последствий сердечного приступа, у Михаила Захаровича есть два взрослых сына. У Светланы, которая моложе 77-летнего артиста более чем на 30 лет, есть дочь от предыдущего брака.

Ранее певец раскрыл причину своего преображения. Шуфутинский похудел и помолодел – оказалось, что он занялся собой, чтобы соответствовать молодой жене.