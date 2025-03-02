Буйнов прокомментировал ситуацию с ДТП

Александр Буйнов сбил на своем «Lexus» 61-летнюю воспитательницу детского сада, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и находится в больнице.

Вокруг этой ситуации разразился скандал. Артиста упрекают в том, что он якобы хотел скрыться с места происшествия, не предлагает помощь пострадавшей.

Александр Николаевич пообщался с журналистами «Комсомольской Правды» и прокомментировал ситуацию. Он связался с семьей Аллы Николаевны и окажет ей всю необходимую помощь.

«Я на связи с ее сыном. Думаю, мы с ним вместе навестим ее в больнице. Самое приятное в этой истории - я не ожидал, что сын Аллы Николаевны, Алексей, окажется абсолютно адекватным человеком. Может быть, в самом начале на каких-то эмоциях были переживания с их стороны, да и с моей стороны тоже…У меня было шоковое состояние на протяжении двух суток. А потом мы с сыном пострадавшей так хорошо поговорили, что под конец разговора от Алексея прозвучала совершенно неожиданная фраза: «Вы так не переживайте!» А то, что в самом начале всколыхнулся весь этот негатив в прессе -это все равно осядет и останется только чистая вода», - рассказал артист.

Ранее Яна Поплавская резко осудила певца, по ее мнению, выбравшего неправильную линию поведения в отношении сбитого им человека.