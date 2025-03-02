Бизнес Ивлеевой принес очередные убытки

Анастасия Ивлеева и ее бизнес-партнеры вынуждены выплатить более семи миллионов за аренду обанкротившегося бара «Капельница».

Телеведущая совместно с Дмитрием Аникиным открыли «Капельницу» в 2021 году. Достаточно быстро стало понятно, что бизнес терпит убытки, партнеры закрыли ООО и переключились на другие проекты. Но, как сообщает Телеграм-канал Mash, бывший управляющий продакшн-компании Ивлеевой Александр Мокров отсудил у обанкротившегося бара 15,8 миллионов.

Но на этом дело не закончилось. Компания «Депо» через суд взыскала долги по аренде. Теперь Ивлеева, Аникин и их помощник Черчесов должны выплатить еще 7,3 млн рублей.

Ранее у блогера Анастасии Ивлеевой поставщики решили отсудить более миллиона рублей за просроченное сырье для энергетиков. Они подали иск к компании Ивлеевой с требованием возместить стоимость партии на 1,4 миллиона рублей.