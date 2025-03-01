Лепс рассказал, как готовится к свадьбе с юной невестой

Аврора Киба, 19-ти летняя невеста Григория Лепса, недавно написала в социальной сети, что сменит на своей свадьбе три платья.

Певец же, судя по всему, планирует обойтись более скромным нарядом – он сказал, что купил новый пиджак, который никому не показывает. Об этом сообщают NEWS.ru.

На вопрос о том, когда будет торжество, Лепс не дал конкретного ответа.

«Летом», — кратко резюмировал он.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» сделал предложение возлюбленной летом прошлого года и заявлял о готовности пойти в ЗАГС в любой момент. Пыл жениха останавливало лишь то, что невесте нужно получить образование: девушка осваивает профессию дизайнера в Лондонском колледже моды.

Однако 21 февраля Киба сообщила подписчикам, что задерживаться за границей не планирует и намерена к лету вернуться в Россию, чтобы продолжить учебу в одном из московских вузов.