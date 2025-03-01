Мартиросян высказался о пользе искусственного интеллекта в творчестве

Гарик Мартиросян считает, что искусственному интеллекту предстоит еще долгое развитие, чтобы стать помощником человеку в создании творческого контента. Об этом телеведущий рассказал в интервью ТАСС.

«Искусственному интеллекту надо обрасти мускулами в творчестве, чтобы нам помочь, а пока он намного слабее человека», - уверен Мартиросян.

Развитие нейросетей, безусловно, оказало бы существенную помощь артистам. Но пока сети еще не достигли того уровня, чтобы писать для людей сценарии и шутки. Тем не менее, в будущем это должно произойти, считает Гарик.

Новые шоу на телевидении должны быть как «холодный душ» для зрителя, чтобы иметь у него успех. Такое мнение в беседе с журналистами выразил Мартиросян.