Пелагея предупредила поклонников о фейковых билетах на ее концерты

Мошенники создали специальный сайт по продаже билетов на концерты Пелагеи. Звезда предупредила подписчиков о том, что на сайте pelageagroup.ru нельзя покупать билеты.Об этом пишет портал Тhevoicemag.ru

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«Они используют наше имя, но никакого отношения к группе "Пелагея" не имеют! Это мошенники, которые пользуются ажиотажем с билетами на наши концерты, и пытаются нажиться на этом! Кроме того, что там дико завышены цены, неверная схема зала и – что самое страшное – билеты на уже проданные места! Такие билеты будут недействительны!» — сообщила звезда.

Пелагея часто дает концерты, в частности, ранее прошло ее выступление в Кремлевском дворце.

После теракта в «Крокус Сити Холле» Пелагея провела концерт в Ярославле. Выступление она начала с минуты молчания в честь погибших. Позже она рассказала поклонникам, что гонорар пойдет на помощь пострадавшим.