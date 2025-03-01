Кушанашвили вновь вернулся к конфликту с Поплавской

Отар Кушанашвили некоторое время назад в своем ютуб-шоу «Каково?!» назвал Яну Поплавскую квасной патриоткой и обвинил ее в причастности к травле певицы Лолиты.

Актриса в своем телеграм-канале ответила, что ее теперь уже бывший друг страдает словесным поносом и недостоин называться ни мужчиной, ни грузином. Об этом пишет Экспресс Газета.

В новом выпуске шоу Отар вновь поднял тему, о которой многие уже успели забыть.

С чего ты взбеленилась? С чего столько злости в тебе, боже ты мой? С чего столько ненависти в тебе? Ты же Красная, мать твою, Шапочка. А я тебе не вулф. Я простой паренек, который хочет, чтобы в мире стало светлее. Если Поплавская хочет понравиться людям, она наезжает на кого? На неприкасаемого Отара. Она берет того, кого обожает вся страна, зачем-то спекулирует на теме моей смерти. При этом желает мне здравствовать. Между строк желая мне сдохнуть, она желает мне здравствовать…», - сказал шоумен.

Уже больше года концерты Лолиты отменяют, ее также не зовут на телевидение и не приглашают выступать на конкурсах и фестивалях. Отар Кушанашвили отметил, что артистку «отменили» в том числе из-за жалоб общественников «во главе с Яной Поплавской».