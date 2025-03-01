Семенович рассказала о неудачной пластической операции

Анна Семенович делала себе пластическую операцию по уменьшению груди. Как призналась сама певица, слишком пышные формы постоянно привлекали к себе внимание, причем такого плана, которое звезду очень огорчало, пишет «Московский комсомолец».

«Многие не замечали того, что я сделала в жизни: в спорте, шоу-бизнесе, как актриса и телеведущая. За эти годы мы с командой программы помогли тысячам матерей, которые ждали своих сыновей из армии. Я часто ездила и езжу в воинские части, поддерживаю наших ребят. Однако моя работа все равно не воспринималась серьезно, меня эта ситуация очень удивляла и расстраивала. Тогда я и пошла делать операцию», - объяснила Анна.

Но очень быстро грудь у Семенович вернулась к прежним размерам. Как оказалось, огромный бюст у нее генетически «запланирован», таковой и у ее мамы, и был у бабушки. Так что под нож хирурга она ложилась зря.

Ранее экс-солистка «Блестящих» рассказала, что похудела благодаря аналогу нашумевшего «Оземпика».