Российского стилиста заподозрили в симуляции раковой болезни

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что сомневается в том, что у стилиста Владислава Лисовца нашли онкологическое заболевание. По мнению Кушанашвили, Лисовец чересчур бодро выглядит, он мог имитировать болезнь.

В своем шоу «Каково?!» Кушанашвили предположил, что Лисовец объявил о своей болезни, чтобы «выцыганивать сантименты».

«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо», — заявил Кушанашвили.

По его мнению, известный российский стилист мог придумать свою болезнь. Если это подтвердится, то Лисовец станет «нерукопожатным персонажем».

Кушанашвили мотивировал свои догадки тем, что Лисовец очень бодр, что не свойственно онкобольным. Также его насторожило то, как стилист повествует о своей болезни.

Ранее Лисовец заявил, что медицинская проблема действительно есть, но «всё не так плохо, как некоторым хотелось бы».