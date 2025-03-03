«Крыса». Сердюков пожаловался на Бородину

Телеведущая Ксения Бородина поссорилась с женихом Николаем Сердюковым после того, как ее выгнали из шоу «Маска». Блогер старался поддержать возлюбленную, скрывавшуюся под маской розовой овечки, однако все равно нарвался на критику.

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Сердюков опубликовал в личном блоге снимок Ксении Бородиной, на котором она обнималась с Филиппом Киркоровым.

«Моя Овечка, ты очень талантливая девочка, твои выступления были самыми веселыми! Овечка выбыла из проекта и очень из-за этого расстроилась. Но есть один жирный плюс – Филипп Киркоров пообещал затарить в ЦУМе!» — напомнил 36-летний Николай.

В следующем сторис он рассказал о дорожном инциденте и пожаловался на грубость Ксении. Как оказалось, Бородину остановил сотрудник ГАИ по дороге в аэропорт, но возлюбленный не смог оказаться рядом в этот момент.

«Остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию – проехал метров 800. И мне сразу сказали: "Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.

В ответ Бородина заявила жениху, что не называла его крысой и попросила больше не жаловаться на нее.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что держала в строгом секрете от всех свое участие в «Маске». Знали лишь некоторые, в том числе ее возлюбленный Николай Сердюков. Он забирал блогершу с репетиций и видел, как она горела этим шоу.