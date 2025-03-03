«Крыса»: Николай Сердюков пожаловался на Ксению Бородину

Телеведущая Ксения Бородина поссорилась с женихом Николаем Сердюковым после того, как ее выгнали из шоу «Маска». Блогер старался поддержать возлюбленную, скрывавшуюся под маской розовой овечки, однако все равно нарвался на критику.

«Крыса». Сердюков пожаловался на Бородину
© Passion.ru

Сердюков опубликовал в личном блоге снимок Ксении Бородиной, на котором она обнималась с Филиппом Киркоровым.

«Моя Овечка, ты очень талантливая девочка, твои выступления были самыми веселыми! Овечка выбыла из проекта и очень из-за этого расстроилась. Но есть один жирный плюс – Филипп Киркоров пообещал затарить в ЦУМе!» — напомнил 36-летний Николай.

В следующем сторис он рассказал о дорожном инциденте и пожаловался на грубость Ксении. Как оказалось, Бородину остановил сотрудник ГАИ по дороге в аэропорт, но возлюбленный не смог оказаться рядом в этот момент.

«Остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию – проехал метров 800. И мне сразу сказали: "Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.

В ответ Бородина заявила жениху, что не называла его крысой и попросила больше не жаловаться на нее.

Ранее Ксения Бородина рассказала, что держала в строгом секрете от всех свое участие в «Маске». Знали лишь некоторые, в том числе ее возлюбленный Николай Сердюков. Он забирал блогершу с репетиций и видел, как она горела этим шоу.

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