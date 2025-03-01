Поплавская требует наказать Буйнова

Яна Поплавская резко осудила певца, по ее мнению, выбравшего неправильную линию поведения в отношении сбитого им человека.

Актриса отметила, что наезда Александр Буйнов не поспешил на помощь пострадавшей женщине, а хотел скрыться с места происшествия.

Также она раскритиковала Буйнова, переложившего на «других людей» заботу о травмированной пенсионерке, пишет издание passion.ru.

«Сразу же после ДТП певец попытался скрыться с места аварии. Но его остановили очевидцы. Потом долго сидел в машине. К пострадавшей не подошел. Потом вину признал и добавил, что разбираться будут „другие люди“. Сбить человека — это преступление. Извиниться, расплатиться и не понести ответственность — это наказание?!» — возмутилась Поплавская.

Ранее Яна Поплавская поблагодарила членов движения «Русская община» за отмену концерта певицы Лолиты Милявской в Ульяновске. Об этом артистка сообщила в личном Telegram-канале.