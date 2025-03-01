«Отпетые мошенники» отказались выступать в Америке

На фоне начавшей меняться общеполитической обстановки в мире в сфере шоу-бизнеса начались разговоры о том, что у российских исполнителей в перспективе может появиться возможность вновь выступать за рубежом.

Фронтмен группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов поговорил с журналистами «Абзаца» о том, где бы он хотел дать концерты.

«Мы уже гастролировали в США, поэтому конкретно туда я не собираюсь. Теперь мне интересно выступить на верхушке Эйфелевой башни, в подводной лодке напротив «Титаника» или специальном концертном зале в пустыне. Мне по барабану, если честно, где выступить за границей. Это молодым надо покорять Запад. Мы все, что могли, уже покорили», - отметил он

Уехавший из России внук Аллы Пугачевой активно гастролирует по американским клубам и зарабатывает деньги на исполнении каверов на российские хиты. Как оказалось, с правообладателями он не договаривался. В том числе он использует хит «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».

Сергей Аморалов заявил, что давно не следит за тем, кто перепевает их треки.. При этом он подчеркнул, что не собирается бороться с внуком Пугачевой, хотя и не одобряет, что он использует песню для заработка в США.