Семенович объяснила, почему ее возлюбленный до сих пор не развелся

Роман Анны Семенович и Дениса Шреера продолжается достаточно долго, пара уже давно не скрывает свои отношения. Однако многих поклонников певицы смущает тот факт, что бизнесмен из Германии до сих пор не развелся с прежней супругой.

© РИА Новости

Анна в беседе с журналистами «Московского Комсомольца» прокомментировала ситуацию.

«Его брак был заключен в Германии, у него русская жена, где они и жили. В Германии очень долго идут бракоразводные процессы. Там такая система: сначала надо жить раздельно год, и только потом начинается процесс развода, который тоже может длиться не один год. И это большая проблема на самом деле, потому что многие молодые люди, уже имея другие семьи, никак не могут развестись…», - объяснила певица.

Анна надеется, что скоро Денис все же официально станет свободным человеком.

Недавно Анна Семенович заявила о желании освоить профессию психолога. Однако пока времени на полноценную учебу в вузе у Семенович нет. При этом Анна похвалила Ксению Бородину, которая такую возможность нашла.