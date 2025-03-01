Появились противоречивые подробности о ДТП с Буйновым

Александр Буйнов стал виновником ДТП. Пенсионерка Алла Николаевна переходила дорогу по пешеходному переходу, а певец, который находился за рулем «Лексуса» LX570, ее сбил.

Происшествие произошло в Наро-Фоминском округе.

Сейчас пострадавшая чувствует себя плохо, врачи приняли решение перевести пенсионерку в московскую больницу, поскольку что в условиях подмосковного стационара она не может получить достаточное лечение.

Буйнов опубликовал пост в социальной сети, где заявил, что женщине (она работает воспитательницей в детском саду) будет оказана вся возможная помощь и поддержка. Но пока, как пишет Телеграм-канал SHOT, Александр Николаевич ни разу даже не позвонил и не предложил помощь.

SHOT опубликовал фотографии особняка Буйнова, обнародовав его стоимость – 90 миллионов рублей, и старенькой пятиэтажки, где живет Алла Николаевна. Ее квартирка в Подмосковье оценивается дешевле, чем автомобиль певца.

Тем временем, концертный директор музыканта Сергей Пудовкин сообщил ТАСС, что представители народного артиста России Александра Буйнова продолжают поддерживать связь с женщиной, пострадавшей в ДТП с его участием.