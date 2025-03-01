Бузова продемонстрировала провокационные танцы в школьном классе

Ольга Бузова выложила в сеть видеоролик, где она в компании девушек-танцовщиц в нарядах, имитирующих школьную форму, зажигательно сплясала в помещении школьного класса, под известную композицию Бритни Спирс. Видео размещено в Телеграм-канале Бузовой.

«Когда ушла зимняя депрессия и пришло весеннее обострение. К весне, а вы? Что танцуем в следующий раз?» - обратилась поющая телеведущая к подписчикам.

Фолловеры тут же откликнулись:

«Танец под трек Бритни Спирс: пушка, бомба петарда»; «Оля очень классно танцует, видно, занимается... теперь жду танец под мало половин)».

Ранее СМИ сообщали, что певица Ольга Бузова стала музыкальным хедлайнером гранд-финала фестиваля «Московские традиции».