Бузова продемонстрировала провокационные танцы в школьном классе
Ольга Бузова выложила в сеть видеоролик, где она в компании девушек-танцовщиц в нарядах, имитирующих школьную форму, зажигательно сплясала в помещении школьного класса, под известную композицию Бритни Спирс. Видео размещено в Телеграм-канале Бузовой.
«Когда ушла зимняя депрессия и пришло весеннее обострение. К весне, а вы? Что танцуем в следующий раз?» - обратилась поющая телеведущая к подписчикам.
Фолловеры тут же откликнулись:
«Танец под трек Бритни Спирс: пушка, бомба петарда»;«Оля очень классно танцует, видно, занимается... теперь жду танец под мало половин)».
Ранее СМИ сообщали, что певица Ольга Бузова стала музыкальным хедлайнером гранд-финала фестиваля «Московские традиции».
«С удовольствием выступлю перед участниками турнира и всеми гостями фестиваля, потому что для спорта нужна энергия. И нет лучшего способа зарядиться ею, чем зажигательная музыка!» - поделилась артистка.