Гагарина поругалась с Бастой на шоу «Голос»

В очередном выпуске шоу «Голос» на Первом канале после выступления Элеоноры Детковой из Ханты-Мансийского АО между членами жюри разгорелся конфликт. Деткова исполнила песню Валерии «Была любовь». Исполнение понравилось всем наставникам.

Каждый захотел пригласить талантливую певицу в свою команду. Причем Полина Гагарина особенно старалась. Она загородила Басту, не дав ему высказаться, и потом вообще развернула его кресло спиной к сцене, пишет издание passion.ru.

«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?! Сумасшедшая!» — возмутился рэпер.

Гагарина сказала Басте, что тот, скорее всего, возьмет, да и выгонит девушку на следующем этапе конкурса, а она будет ее беречь и поможет привести участницу к победе. Но Элеонора все равно выбрала команду Вакуленко (Басты).

Зрители смеялись, глядя, как пикируются члены жюри.

Ранее Полина Гагарина не смогла сдержать своих эмоций, когда Эмилия Курье выбрала другого наставника. Певица резко вскочила с кресла и заявила: