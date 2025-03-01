Шепелев выложил в интернет книгу о Фриске

Жанна Фриске скончалась в 2015 году от рака головного мозга. Ее гражданский супруг и отец их общего ребенка Дмитрий Шепелев за эти годы создал семью и ведет жизнь, по возможности, непубличную.

Книгу о Жанне Дмитрий написал еще в 2015 году, после ее кончины. Он рассказал о ее жизни, творчестве и тяжелой борьбе с болезнью. В свое время она вышла небольшим тиражом. А спустя десять лет Шепелев решил выложить ее в открытый доступ, пишет СтарХит.

«Сегодня издательство прислало мне макет книги „Жанна“. Я открыл файл и прочитал предисловие. Необычное ощущение — это мои слова, я помню, как писал это, и в то же время уже не мои — я изменился. Прочитал еще несколько страниц и понял — для меня эта история закончена, началась новая глава моей жизни», объяснил телеведущий.

Дмитрий Шепелев находится в конфронтации с родителями Жанны Фриске. Конфликт настолько серьезен, что он не дает дедушке и бабушке общаться с внуком Платоном. Сам отец ребенка утверждает, что не против, чтобы он общался с бабушкой и дедушкой, но опасается похищения.