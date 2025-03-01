Агент Буйнова обвинил во лжи сбитую им женщину

Он уверен, что ситуацию пытаются монетизировать.

Несколько дней назад в Подмосковье произошло резонансное ДПТ. В 18:00 на пешеходном переходе в Апрелевке Наро-Фоминского района автомобиль Александра Буйнова сбил женщину.

Пострадавшей оказалась работающая в детском саду Алла Смирнова. Артист поспешил извиниться перед потерпевшей, однако это не помогло избежать проблем. Агент исполнителя Сергей Пудовкин убежден, что женщину специально настраивают против Буйнова. Он подчеркнул, что в протоколе зафиксировано, что певец сразу предложил пострадавшей помощь и не пытался скрыться с места ДТП. Однако Алла Николаевна утверждает обратное.

«Я могу сказать, что с моей точки зрения, не знаю, может быть ей кто-то нашептал, я абсолютно убежден, что она прекрасная женщина, которая пострадала в дорожно-транспортном происшествии, но сейчас пытается чужими словами эту ситуацию в самом плохом смысле этого слова монетизировать. Учитывая ту позицию, которую заняла потерпевшая, но тут, к сожалению, такой человеческий эмоциональный формат невозможен, потому что женщина откровенно лжет», — отметил Пудовкин.

Его слова приводит Telegram-канал Mash. Сейчас Смирнова находится на лечении в больнице в Звенигороде. Родственники пострадавшей требуют взять кровь артиста на анализы. Они подозревают, что принимаемые страдающим от онкологии Буйновым препараты могут быть несовместимы с управлением транспортным средством. Известно, что исполнитель существенно превысил допустимую скорость перед «зеброй».