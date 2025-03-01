Сын Михаила Круга поделился своей мечтой

Ярослав Дронов, известный публике под сценическим псевдонимом SHAMAN, в начале музыкальной картеры выступал в Новомосковске Тульской области с песнями Михаила Круга. Именно они, как пишет СтарХит, помогли молодому певцу обрести популярность.

Ярослав чтит память шансонье. Так, будучи в Твери во время гастролей он возложил цветы на могилу Михаила.

Сын Круга Александр пошел по стопам отца и активно занимается музыкой. Он признался, что очень хотел бы пообщаться с Дроновым и, по возможности спеть с ним дуэтом.

«Я бы, кстати, очень хотел познакомиться с SHAMAN. Он безумно почитает творчество нашей семьи, он в Тверь приехал на могилу Михаила Круга, преклонился. Поэтому я бы очень хотел с ним познакомиться, на самом деле. Очень хотел бы с ним и песню совместную, и познакомиться. Вообще, я считаю, что он хороший человек», — сказал Александр.

В 2018 году Александр впервые вышел на сцену. На сольном концерте Ирины Круг в Кремле он исполнил песню «Это было вчера».