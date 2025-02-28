Ахмедова рассказала о предательстве со стороны экс-возлюбленного

Популярная российская звезда шоу Stand Up Юлия Ахмедова рассказала об обмане со стороны возлюбленного. Своей историей она поделилась в недавнем выпуске YouTube-шоу «Токсики».

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Сама артистка редко делится подробностями своей личной жизни. Когда-то ей приписывали роман с комиком Русланом Белым*, однако никто из комиков связь так и не подтвердил.

Выяснилось, что комик даже поддерживал свою коллегу в период расставания с возлюбленным.

— Рассталась я с одним парнем. Мы с ним жили, а оказалось, что в другом городе он живет с какой-то бабой. Я прихожу с работы, а он уже все вещи вывез, пока меня не было. Я его ненавижу, и все мои друзья его ненавидят, — высказалась она.

Ведущий даже поинтересовался у артистки — его искренне удивило то, что ее экс-возлюбленный так долго скрывал свою двойную жизнь. Ахмедова лишь утвердила, что в его жизни была лишь запасным вариантом.

Ранее страну поразил другой скандал в мире шоу-бизнеса. В мае прошлого года стало известно, что певица Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Затем в Сети появились слухи, что виновницей их разрыва стала модель Анастасия Решетова.