Брутто рассказал, что поборол рак кожи в 2024 году

Музыкант группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) признался в интервью The Flow, что пережил три операции в 2024 году.

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«Сначала весной у меня обнаружили меланому, рак кожи. Это была моя первая операция в жизни. Вырезали кусман мяса на ноге», — рассказал артист.

По словам Одилбекова, он долго восстанавливался после операции. А уже осенью у него оторвалось сухожилие в руке, которое он изначально принял за обычное воспаление. Артист продолжил заниматься спортом, из-за чего ситуация усугубилась.

«Короче, когда я залазил в аппарат МРТ, мне сказали, что у меня там, как минимум, три проблемы сразу. Меня оперируют, две операции одновременно в разных местах», — вспомнил Брутто.

Первые дни после выхода из больницы, вспомнил певец, были очень тяжелыми. Ему практически ничего нельзя было делать, но он старался записать альбом дома.

«На восьмой день я сижу за компьютерным креслом перед компом. <…> И в какой-то момент, абсолютно не думая об опасности, я локтями опираюсь на подлокотники, чтобы поднять тело повыше. И в этот момент все, что мне восемь дней назад сшили, у меня под ухом трещит так, будто парчу порвали», — поделился артист.

По словам Одилбекова, повторную операцию ему сделали уже в 10-х числах декабря. Он признался, что во второй раз все «пришили гораздо круче». Сейчас артист уже более-менее может шевелить рукой, но она по-прежнему остается непластичной. Врачи сказали музыканту, что рука восстановится только на 70%.