Известный американский рэпер остался в восторге от приема в Москве

Известный американский рэпер DaBaby прилетел в Москву, чтобы дать долгожданный концерт, который планировал еще с 2022 года. Видео своего прибытия в столицу России артист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На опубликованных кадрах видно, что артист прилетел во Внуково, после чего его с командой встретил русский народный ансамбль с баяном, исполнивший песню «Валенки». Также ему преподнесли в подарок дизайнерскую балалайку, которой артист был крайне рад, судя по реакции за кадром.

Также DaBaby раздал автографы встретившим его поклонникам и обратил внимание на красоту Москвы. В разговоре с одним из фанатов, который подошел сфотографироваться с рэпером, он признался, что не ожидал такой холодной зимы, но очень доволен своим приездом в Россию.

Ранее стало известно, что звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими. Солист Bad Boys Blue Кевин Маккой выступит с двумя концертами в Москве.