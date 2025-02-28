Агент Депардье прокомментировал новость о том, что его обманули мошенники

Агент актера Жерара Депардье Арно Фрилле опроверг слухи о том, что его клиент стал жертвой российских мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Таким образом он прокомментировал новости о том, что на Депардье оформили микрозайм в России. По словам Фрилле, он уже проверил эту информацию, и готов ее опровергнуть.

«По поводу мошенничества – вообще ничего нет, мы проверяли. Я не знаю, откуда это пришло», — заявил он.

Помимо этого Фрилле также заявил, что Депардье сохраняет прекрасные отношения с Россией. По словам агента, в ближайшее время актер хочет посетить Новосибирск. При этом Фрилле добавил, что в данный момент Депардье не готов давать какие-либо интервью.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на Депардье оформили микрозайм мошенники.